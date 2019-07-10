港姐：否認公主病！Mina為十問九唔應解畫

《2019香港小姐競選》十五位候選佳麗在九龍灣首度正式見傳媒，大會公布在日本拍外景後會淘汰佳麗。前港姐馮盈盈的港大師姐「進擊版糖妹」楊慧敏（Mina）日前由男友駕駛四十萬名車接載她離開將軍澳電視城，但傳媒拍照時卻表現閃縮，更十問九唔應，她說：「當時因為夜返屋企，媽咪打電話嚟，所以安撫咗老人家先，要媽咪捱眼瞓等，真係唔好意思。」



Mina又指男友身體力行支持她參選，就算開完會很攰也來接她回家。對於有指她有「公主病」，她指相信是誤會，但也承認自己以前溝通和表達能力不好，但已經用好多時間努力改善，現在很容易認識朋友，與佳麗們也打成一片。她又否認與馮盈盈不和的傳聞，問到會否向對方攞貼士？她說：「我自己覺得參加比賽要公平，唔可以因為認識而去問佢，咁樣會對其他佳麗唔公平。」



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