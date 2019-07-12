陳豪年少蒲天光　蝦頭手執5條仔床戰

藝人陳豪、曹永廉（阿廉）與楊詩敏（蝦頭）為無綫新劇《愛美麗狂想曲》，到佐敦的酒吧拍外景。陳豪表示久未蒲吧，回想讀書時經常去蘭桂坊玩：「有段時期真係晚晚不夜天咁，唔天光都唔返屋企，好彩已經過晒嗰啲日子！記得有一次突然好似有個聚光燈照住我，覺得自己唔應該喺呢啲地方，跟住就的起心肝要努力，覺得大個仔要為人生負責。（擔心將來小朋友去夜蒲？）我唔會禁止，要畀佢哋試，但要佢哋知好處同壞處，等佢自己去諗。」



曹永廉為親熱減肥



阿廉劇中飾演Playboy，笑言跟多位女演員有親熱戲：「好少劇集會安排咁多女演員畀我！我未知導演仲會搵邊個女演員畀我，但好似話個個都推！（你邊個都OK？）為藝術而犧牲。」提到劇中有除衫場口，他坦言要積極減肥：「幾十歲人都唔想拍呢啲，怕畀人笑，所以要減肥，但拍緊劇做唔到運動，惟有食少啲。」



至於飾演Playgirl的蝦頭揚言同時有五名男友，問到有否親熱鏡頭，她大賣關子：「會有床上活動，但係做乜就唔講得住，總之都幾爆！我同阿廉有一幕要除衫，但張被遮到上條頸。」又指以往喜歡蒲吧跳舞，問有否被「抄牌」？她說：「我成日抄人牌，唔怕做主動，人生有幾何遇到個啱心水。試過喺卡拉OK識到男仔，跟住仲拍埋拖！」



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