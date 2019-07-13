憶起當年　商天娥唔會再公開唱《儂本多情》

演員商天娥近年鮮少接拍電視劇，然而她對戲劇的熱情未減，再度參演舞台劇讓她過足戲癮，近日她接受電台主持陳圖安的訪問，出道不久就與張國榮合作拍劇《儂本多情》，她憶述當年此劇的拍攝時間十分緊湊，因張國榮只能交出15日檔期便要出國登台︰「嗰時每日只瞓得兩小時，放工就留喺電視台沖涼，濕住個頭喺休息室睇劇本睇到瞓着。第二朝保安大哥六點鐘叫醒我，頭都未乾，又要去化妝出發去外景。全日連洗手間都冇時間去。」



雖然別人看來拍攝十分辛苦，但她直言不能說是「苦」，仍是新人的她有如此重戲份，還能與張國榮合作，自覺必定要背好台詞，並把握短短的午飯時間，與關菊英排戲，準備下午的拍攝。提及張國榮，她黯然指不會再公開演唱《儂本多情》主題曲，2013年的獻唱都是為了送給在天上的Leslie。



唔會再做纖體代言人



回想當年擔任纖體代言人，她不禁搖頭說只此一次︰「減肥真係太辛苦，唔只係節食，而係食嘅嘢都係無味、淡口，仲要用好多時間纖體、做運動。」不過她笑言除了因為酬勞豐富之外，主因竟然是大家都不再叫她的花名「肥娥」︰「因為我唔需要為其他人而減肥，所以等到大家都唔叫我『肥娥』，我就去為自己減肥。」性格倔強的她說：「以前一班後生女出嚟玩，遇上意見不合、講是非嘅朋友，我一唔鍾意就會不留情面立即離場。」後來她聽從友人勸言，開始反思自己不應一言不發便走，反而應該坦誠表達心中想法，現在的她遇到類似情況都能笑着應對。



談及婚後生活，她笑不合攏分享了關於二人塗抹防曬液的趣事︰「我要說服佢『老公，搽防曬唔係要貪靚，係依家太陽太勁』，搞到次次出門口時，都要我捉住佢，親手幫佢搽。」



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