Miley Cyrus表明為地球唔想生仔

26歲美國天后Miley Cyrus登上《Elle》雜誌封面，她受訪時指上年被加州山火焚毀與影星老公里安漢斯禾夫（Liam Hemsworth）寓所，令她對環境保育更為關注：「大自然係一個女性，當佢發嬲時，你唔X好搞佢。呢個亦係我覺得依家女性個狀態。地球發緊火。我哋好似蝦女人咁蝦個地球。我哋不斷索取、索取，期望佢可以不斷生產。佢已經透支，唔可以再生產。」



Miley更因此不想生兒育女：「上一代搞衰個地球交畀我哋，而我拒絕將咁樣嘅地球交畀我下一代。直到我覺得我細路可以喺一個水中有魚游嘅地球生活，我唔會有另一個人嚟呢個世界。」



她又談到自己12歲開始主演的迪士尼電視劇《孟漢娜》（Hannah Montana），到她18歲破處後，不能再忍受自己演出：「我覺得好荒謬。我破處嗰刻開始，我就有咁嘅諗法，我唔X可以再戴個假髮做戲。」



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