【8A碩士】《愛．回家》驚喜賀劉思希畢業

藝人劉思希（Lisa）兩年前修讀香港科技大學和美國西北大學凱洛格商學院合辧的行政人員工商管理碩士（EMBA）課程，該課程被譽為是全球排名第一的EMBA課程，更連續三年榮登榜首。尋日劉思希於香港科技大學參加課程的畢業典禮，正式畢業，更獲《愛．回家之開心速遞》合作的演員呂慧儀、張景淳、湯盈盈及邵珮詩驚喜現身！



被問到這兩年的學習歷程，思希說是苦盡甘來，要應對一邊往來外國上課，一邊繼續拍攝《愛．回家》：「這兩年捱到變熊貓眼，因為要常常適應時差，但好開心真的能夠完成，沒有中途放棄，多謝公司、監製、編劇的支持才可以做到！」思希說遺憾的是最疼錫的弟弟因早前腳傷未能參加畢業典禮，但弟弟送的畢業禮物熊啤啤使她非常感動，「弟弟說這隻畢業熊件衫襯番我畢業袍顏色，而最驚喜的是畢業熊耳仔的材料是用了我幼稚園畢業時穿的衣服上的一塊布整的，唔知他怎樣問媽咪找那些舊衫，好surprise！非常有心思，他說就算他來不了，這隻小熊就代表了他到場支持我。」



Lisa邊拍劇邊讀書，過程雖然辛苦，但最後卻能以8A優良成績畢業，非常厲害，Lisa笑言：「開成績單的一刻嚇了一跳，有點給自己感動到，但我認為成績真的不代表甚麼，只能說我好適合讀書！希望能夠將來學以致用，才算圓滿。」提到《愛》一眾好友現身，她都表示感激，因眾人本身因拍劇而未能出席，最後他們與劇組溝通過後即提早收工到場：「我真係好開心，佢哋仲帶埋花同熊啤啤嚟，我之後都寫咗啲紙仔多謝佢哋！」





---------------

立即參加「賞您睇」： http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。

