自爆勁冧馬國明！Aka叫大家幫手穿針引線

女子組合Super Girls成員趙慧珊（Aka）和吳嘉熙（Cheronna）下午現身尖沙咀，出席一個環保活動。事後她們孖住受訪，Cheonna自爆與男友黃奕晨的「行山情緣」：「去行山嘅時候朋友介紹認識嘅，之後約打羽毛球，經過大約半年嘅相處之後開始發展。（如果結婚要喺山上行禮？）我哋喺龍脊初次見面，點都會去返嗰度影婚紗相。」不過她又「自踩」，笑言未知會否「白頭到老」。



Aka則笑言被好姊妹放閃閃盲，單身的她則靜待「好介紹」。Cheronna即謂：「佢鍾意乖男仔，有介紹嘅話我都會幫佢篩選過先，有啲唔啱佢。」此時Aka突然按捺不住少女心，自爆偶像是馬國明：「擇偶條件都要似佢。（佢依家係銀主盤，幫無綫拍劇啦！）都想拍劇，同馬國明演對手戲，希望大家可以幫我穿針引線。（搵馬國明拍MV咪得囉！）都係一個好提議，嚟緊嗰隻歌可以考慮。（近日追睇《白色強人》？）近排工作好忙，但都會睇返嘅。」至於馬國明年紀較她大一截，Aka即謂：「拍拖從來唔會考慮年紀問題，最緊要喜歡。」



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