劉溫馨狂NG累街坊！李佳芯「焗」等鼓埋泡腮

視后李佳芯（Ali）於今年初因為身體發出警號，更因健康問題停拍劇集，停工休息大約半年多，養精蓄銳的她近日已復工，拍攝與陳豪合作的無綫新劇《愛美麗狂想曲》，劇中二人有不少感情戲份，連日為新劇拍攝的Ali，日前晚上九時許，便與陳豪及劉溫馨等人於中環蘭桂坊取景。



由於當晚天氣炎熱，穿上長衫長褲的Ali等埋位時已不時抹汗補妝，及後她拍攝一幕於街頭預備上車、陳豪跑前截住她時，同場露膊兼露腰上陣的劉溫馨路過，即上前與二人傾偈的戲份。



現場所見，身為視帝視后的陳豪及Ali，不一會已完成拍攝，但輪到劉溫馨埋位拍攝大頭時，她卻連番NG，又要工作人員上前再講解，站於一旁的陳豪及Ali初時仍不在意，二人與工作人員笑笑口有傾有講，但愈等愈耐時他們顯得一臉無奈，Ali更加笑唔出鼓埋泡腮嘴扁扁，要不停飲水降溫，就連在旁的陳豪亦等到不耐煩叉晒腰，期間還「冇眼睇」。當劉溫馨終於完成拍攝，再輪到陳豪與Ali埋位，他們拍了一會便完工，陳豪即四萬咁口與工作人員道別，極速驅車收工走人。



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