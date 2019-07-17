25號出Solo碟　姜丹尼爾預告有機會再騷肌

韓國限定男團Wanna One出身的主將姜丹尼爾，3月初爆出與所屬的LM事務所發生合約糾紛，他向法院提出LM違反合約並要求終止合約效力，法院判他勝訴，上月開設個人事務所KONNECT的姜丹尼爾，上周二在他的故鄉釜山出席釜山市宣傳大使委任儀式及開球禮，是他解決合約問題後首度公開露面。



SBS節目《深夜的TV演藝》昨晚播出姜丹尼爾的獨家訪問，對於成為釜山市的宣傳大使，他表示十分光榮：「因為名字是市的宣傳大使，這是家門的光榮，我覺得我要小心自己的一舉一動。」問到將於本月底回歸樂壇的心情，他就說：「我正在做心理準備，畢竟之前經歷了很多事，因為不能履行之前與粉絲的承諾，我想讓粉絲們快些見到我Solo出道的樣子。」

姜丹尼爾在Wanna One時期，不時在演出晒肌，問到甚麼時候會再給粉絲六舊腹肌，他笑道：「時間許可的話，會再給大家看的。」



而姜丹尼爾將於本月25日推出首張Solo碟《Color on me》，姜丹尼爾透過官網及Instagram率先公開預告照。



---------------

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。

