東方日報C1：張國榮「復活」內地揸巴士

已故巨星張國榮雖然離開大家多年，但有關他「不死」的秘聞經常流出。近日網上瘋傳內地巴士司機駕車的相片，該司機與張國榮長得極之相似，令張國榮尚在人間的傳聞再次瘋傳！



張國榮（哥哥）逝世已16年，其風采依然長留粉絲心中。每年生忌和死忌，世界各地粉絲都會為偶像舉行悼念活動。近日網上流傳疑似張國榮在內地揸巴士的相片，見司機外形、樣貌、神情、眼神以至髮型，與張國榮猶如倒模一樣，相似程度達99%，引起網民熱烈討論。



司機：不想靠臉吃飯



有網友表示：「真的看到哥哥了」、「這個司機真的很像哥哥，希望他真的瞞住了我們所有人，過上了平淡生活」。除了傳張國榮尚在人間外，亦有指他「復活」，有人留言：「是哥哥轉世了嗎」、「這簡直就是哥哥再生」。



當然偶像復活只是粉絲一廂情願！有理性粉絲指「復活版張國榮」與偶像同樣帥氣，若只當巴士司機有點可惜，建議對方憑「張國榮臉」當網紅，應有更好「錢」途。結果有人留言表示真的問過對方，但他只想憑自己努力生活：「不想靠臉吃飯，這輩子只想做一個普普通通的人。」被網民讚踏實。



傳設局扮自殺



2003年4月1日愚人節晚上，張國榮在香港文華東方酒店二十四樓一躍而下，結束璀璨一生，但之後屢傳他仍然在世。2004年，有人言之鑿鑿指他因厭倦五光十色的生活，在親友協助下設自殺假局，並秘密坐船到南美過簡樸生活。當時有人表示在阿根廷布宜諾斯艾利斯見過張國榮的蹤影，並在網上發布一張他戴黑超的「近照」配合。2006年，有傳導演王家衛知道張國榮尚在人間的秘密，親自到阿根廷敍舊，因而遲了抵達法國出席康城影展。直至去年亦有人在網上表示當年一名尋死的賭徒做張國榮的替身，更指張國榮現時生活得很好，只是胖了點。



朗嘎拉姆被指鄧麗君轉世



另外，來自泰國的20歲歌手朗嘎拉姆有「小鄧麗君」之稱，不但聲線似，就連外貌亦有鄧麗君的影子。當年她參加內地節目《中國好聲音4》時，因模仿對方形神兼備，令人留下深刻印象。被指是鄧麗君「轉世」的她，7歲時聽到偶像歌曲已琅琅上口，即使不懂中文，卻能很快唱出對方廿多首名曲，更揚言與鄧麗君有緣，曾發夢去過對方位於台灣金寶山的墓園，但現實中未曾去過。



朗嘎拉姆曾走訪鄧麗君於清邁離世的酒店，當時她指着房間內的梳化說：「這是我喜歡坐的地方，喜歡在這看書，其實我沒想到自己會回來一次。我很喜歡這個地方，曾像我家一樣。」令人聽到毛骨悚然。



MJ不死之謎



逝世10年的美國樂壇天王米高積遜（Michael Jackson）， 前年其二哥的兒子結婚短片 中， 一名「二撇雞」光頭男子，跟MJ在MV扮演市長的造 型一樣，粉絲即指「二撇雞」 是偶像。



小龍扮死避有勢力人士



一代功夫巨星李小龍逝世46年，其精神及功夫一直受中外推崇。有傳他仍尚在人間，皆因為保自身安全，逃避日本勢力人士及其他地下組織而扮死。



貓王避惡勢力假死



已故美國搖滾巨星貓王皮禮士利（Elvis Presley）逝世逾40年，一直被指在北美隱居。前年有人發現一位白鬚老人在貓王故居現身，即被指貓王重遊舊地。另有美國作家表示在多個FBI檔案中，貓王是重要證人，因不堪惡勢力威迫而假死。



黃家駒北海道酒廊獻唱



Beyond主音黃家駒1993年在日本遊戲節目中意外失足身亡，惟有傳他得罪當地勢力人士，設「死局」兼易容在日本隱居。又傳他化名「馬句」，被發現在北海道的酒廊獻唱。之後又瘋傳Beyond三子開騷時，他曾低調睇騷。



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