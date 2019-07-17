寫真集贏大膽！Rose Ma下次挑戰全裸露背

網紅Rose Ma（馬俊怡）以吊帶喱士裙現身書展宣傳第二本寫真集，獲得過百粉絲支持，場面墟冚。Rose指心情緊張，感謝各位粉絲支持：「有啲粉絲話會買幾十本，最勁嗰個仲話買100本。（自己目標想賣幾多本？）成績同上年差唔多已經好開心。」問到今年有不少人出寫真，自己最想買哪本？她表示最想買溫碧霞的寫真：「我睇咗佢啲相已經好吸引，好想去買。（視邊個為勁敵？）都係溫碧霞，不過又唔可以話係對手，因為佢都係我學習對象，佢keep得好好，而羅霖都係一樣。」



提到今日衣着不夠性感，Rose說：「唔一定靠性感贏，我靠寫真內容已夠，因為我本寫真同其他唔同，題材較大膽，有同性之戀同機械人。（下次會唔會挑戰全裸？）唔排除全裸背脊，我都係堅持三點不露。」至於談到有多名粉絲到場支持，Rose透露會逗留至晚上8點，務求每位粉絲亦簽到名，又表示今次亦有推出多種周邊商品，包括電話殼、膠紙和人型紙牌。



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