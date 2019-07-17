吳浩康唔係合適對象？崔碧珈唔送新書畀對方

藝人崔碧珈（Anita）到書展宣傳個人寫真集，身穿低胸裝大晒4吋事業線，她表示今次寫真尺度比2016年的第一本更大膽，與食物影相宣揚「生酮減肥法」，問到宣傳策略，Anita表示推出了一項慈善減肥比賽，參加資格會從買書的粉絲中隨機抽出500名，前50名將爭奪總值50萬元獎金，頭獎獎金是20萬元，自己會透過社交網站跟進參賽者進度。



問男友可有買書？她說：「冇男朋友呀！（吳浩康呢？）係朋友啫！佢拍緊戲，唔得閒理我。（留書送畀佢？）佢可以自己去便利店買。（叫佢參加減肥比賽？）佢唔使啦！咁Fit！」



問到再次出寫真會否有壓力？Anita表示沒有：「今次有文字內容，冇得比較，亦有其他國家翻譯版本。（今年有唔少model出書，驚唔驚比較？）我本唔係純相集，而且大家粉絲群唔同。（遲啲會再出？）下一本想做產後書，覺得時下女性都鍾意睇產後修身。（有對象未？）希望50歲前，如果冇適當伴侶就唔出。」



另外，佢又為寫真集舉行簽名會，約20名Fans來取簽名，大部份以男Fans居多，而碧珈為Fans簽名時，更特別送上印有她肖像的貼紙來給Fans留念，有Fans亦要求合照，她都有求必應。



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