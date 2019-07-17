樂壇新人古家峯加盟星夢　推出第一首派台歌

剛加盟星夢娛樂的新人古家峯（Johnny）日前為第一首派台歌曲《幸運兒》拍攝 MV：「《幸運兒》呢隻歌係比較輕快開心，好適合響初夏呢個時候推出，自己第一首歌係外購劇集《幸福一家人》的主題曲，公司仲邀請到著名音樂製作人杜自持為新歌編曲及監製，真係好驚喜。」



Johnny錄音前做足準備功夫，將自己與家人、朋友相處的溫馨畫面代入於歌詞中，令錄音過程加快順利完成。對音樂充滿熱誠的他坦言：「自己依家嘅心情跟歌名《幸運兒》一樣，覺得好幸運亦好幸福，希望樂迷聽歌嘅時候都會感受到滿滿嘅幸福。」又說：「自己之前冇特別嘅拍攝經驗，都擔心會緊張唔識面對鏡頭，導演特別安排故事形式拍法，同事仲笑話我真係《幸運兒》，第一次拍MV就有靚女陪伴，仲已經有壁咚、求婚等鏡頭，多謝女主角杜穎珊（Sandy）幫忙。」



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