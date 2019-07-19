姚莉生日睡夢中離世　莫旭秋：永遠懷念她

歌唱家莫旭秋（Joe）跟一代歌后姚莉熟稔，他在社交網上載與姚莉的兩張合照，並留言：「剛剛收到姚莉姐姐家傭通知我，她老人家今早在夢中離開了我們，今天是7月19日，是姚莉姐姐身份證出生日期....希望她在另一世界生活得更開心，我會永遠懷念她！」



Joe接受東網電話訪問，坦言因為忙於即將舉行的演唱會，所以有一段時間比較少去探姚莉姐姐，他說：「今朝都係佢工人打電話通知我，知道佢係瞓瞓吓覺走嘅，都係好事，福氣嚟，所以大家唔使傷心。」



據知姚莉在田灣一間療養院病逝，Joe表示姚莉姐姐是一個不會憂慮太多、開心的老人家，生前冇乜病痛，只是幾年前因為跌倒，膝蓋受傷後不良於行，他說：「佢食得瞓得，雖然佢唔多嘢，但佢認得人，都OK嘅，每次我去探佢，都會播番佢以前啲歌或者我啲歌畀佢聽，傾吓偈。」據他所知姚莉姐姐是1922年7月19日出世，今年97歲，她有一子一女，仔女們都身在外國，而她女兒正趕回港處理媽媽的身後事。



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