任達華做完手術坐輪椅　包住手照擺Pose

藝人任達華昨日在中山出活動中受襲，傷及腹部及手部。而網上流出他在中山的醫院接受手術後，坐在輪椅上和疑似醫護人員的合照，相中見任達華表情輕鬆，受傷的右手被包紮住，大如糉子。合照時，任達華Keep住chok大擺pose！



任達華太太琦琦接受東網訪問，她說：「今天華哥所做的是一些跟進手術，確保他一切都穩妥、手術順利。」琦琦續稱：「跟進手術很成功。（你同屋企人都可以放心？）是。」琦琦發了一張她與女兒任晴佳、任達榮等家人握着任達華手的照片，指會陪伴任達華一起加油，問到女兒晴佳是否很擔心爸爸？琦琦表示：「當然非常擔心，華哥做完手術，她知道手術很成功，她一直握着爸爸的手，也放心一點，她還帶了小熊送給爸爸。」



講到各界都很擔心華哥的情況，問到任達華有沒有甚麼想跟朋友及粉絲說？琦琦表示：「謝謝你們，華哥今天做完手術一直休息，代華哥謝謝大家的關心。」



---------------

立即參加「賞您睇」： http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。

