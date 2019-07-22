殿堂級排球評述員雷禮義離世　遺體悄然火化

「食叉燒」、「後排攻擊2.5」呢啲排球經典述語，伴隨人稱「雷Sir」的排球評述員雷禮義離世，永遠烙印排球迷心坎中。據知，雷Sir喺7月初離世，享年71歲。



幾乎每屆奧運同世界女排大獎賽都聽到雷Sir嘅聲音，因為佢把聲夠響，所以被稱為「大聲公」同「雷老虎」。雷Sir正職為體育教師，1982年曾赴阿根廷為世錦賽執法，認真巴閉。對於雷Sir離世，身為後輩嘅伍家謙大感可惜，並希望其家人節哀順變。講到雷Sir給他的形象，家謙表示﹕「2016年我返無綫幫手做奧運，同佢合作過，但之前都成日喺新聞部碰面。佢好專業、和藹、同鍾意笑嘅一個前輩，聲如洪鐘、講嘢大聲，之前都知道佢要喺醫院，但今日收到消息都好難過，香港人又失去一個集體回憶，同埋體育界失去一個好可敬前輩，作為觀眾亦失去咗熟悉嘅聲音。」



鍾志光：佢反應快



至於資深體育主持鍾志光就大表惋惜：「我同雷Sir合作多年，印象中佢記憶力強，非常壓場，係大家尊敬嘅前輩。我同佢最難忘一次係1997年參與一個戶外活動，佢臨場反應力，令我非常配合。」



另一位體育評述員丘雨勤亦嘅社交網悼念雷Sir：「親愛的雷SIR，懷念你的聲如洪鐘，佩服你的專業與堅持，感謝你為球迷帶來如此好吃的『叉燒』，我會更想念每年主持香港體記春茗大抽獎時你在席間對我的溫馨提示：勤仔啊，下個抽我！沒想到原來您已經離開我們兩周多了，後來得悉您叮囑家人不想大家因為您的離去而添加麻煩，來一記『美女梳頭』，等昨天火化禮舉行後才通知大家。」



李珊珊：由細睇到大



至於藝人李珊珊亦喺社交網悼念：「由細聽到你大，看排球沒你坐鎮旁述，就感到不夠精彩圓滿。得分前一句：『食叉燒 ！』也是從你旁述中學會。不捨得你。」