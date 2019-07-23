楊明奉旨𥄫女硬食檸檬　袁偉豪睇慣豐滿形？

無綫藝員袁偉豪與楊明在將軍澳電視城出席節目《打工捱世界III》記者會，兩人指節目拍攝到第三輯依然保持搭飛機波折重重的「傳統」，花了40小時多番轉機，又錯過航班才去到哥倫比亞，此行更在18日內搭了11次飛機，袁偉豪笑說：「去到美國過境，有工作人員畀海關扣查，所以錯過咗航班，落到機個樣都殘晒，但係我哋都堅持全程冇化妝，希望最貼地咁拍節目。」楊明笑說：「一落機就去拍跳拉丁舞，真係面都青埋。」



袁偉豪與楊明指今次到哥倫比亞拍攝是最辛苦的一次，當中更要冒險到礦坑採礦，楊明指深入礦洞時也有點幽閉恐懼，希望盡快離開，但隨後拍攝則有艷福地為選美節目招募，他笑說：「今次落晒order要𥄫女，喺街度搵啲少女參選，自己十幾歲就試過喺街識女仔，今次當然食咗好多檸檬，但係都要厚住面皮。」袁偉豪則笑謂看慣哥倫比亞身材豐滿的女士回港也不習慣，問到看見女友張寶兒可有不習慣？他笑說：「有呀，不過瞬間就習慣返，哈哈。始終兩個地方水土唔同，我哋喺嗰邊食得多牛油果、飯都脹咗，嗰邊嘅女士身材就更加唔使講，好豐滿啦。」



袁偉豪指與楊明也商量過這輯是最後一次，但拍攝不久已打消這個念頭，若果拍到五、六十歲也繼續四出打工，效果也很搞笑，對節目始終有情意結。



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