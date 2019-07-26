爆張致恒一腳踏五船　第四者現身：周一見

藝人張致恒（Steven）突然宣布結婚兼話做埋老竇，仲喺社交網甫出一家三口「全家福」照片晒幸福，原本一件好開心嘅事，竟然引爆「一腳踏五船」嘅消息！



Steven嘅舊愛梁皓恩（April）喺張「全家福」度留言爆出佢哋仲有關係：「我呢？你會唔會覺得你有嘢要同我講？你想逃避到幾時，一個電話都唔面對？你所有衫褲鞋襪同所有嘢都仲喺我度，你嗰啲愛我嘅message呢？先幾日仲有喎？你仲爭我好多錢，right？ 你唔打畀我嘅話，醫院見。」



April嘅留言一出，好多網民都留言勸佢唔好做傻事，其中有一位網民留言自爆第四者嘅身份，仲透露竟然有第五同第六者嘅存在：「他這些天也跟我說他愛我！唔該april覆ig私信。受害者不是你一個，依家我仲有兩個女仔等你。」睇番第四者嘅社交網，佢留言話：「你想讓全世界知道你是個好人，但我們都讓身邊人知道我們是白癡。」疑是回應張致恒宣布喜訊一事，佢仲講明「周一見」似有意公開證據爆同張致恒嘅關係。而喺7月1日第四者甫咗啲去釣蝦場玩嘅相，其中一張係位男士，不過個樣就用天公仔遮住咗，究竟呢位係唔係張致恒就不得而知！



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