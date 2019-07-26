亂！張致恒舊愛莊端兒揭April都係小三？

藝人張致恒（Steven）昨宣布與粉絲雯雯結婚生仔，點知忽然殺出舊愛梁皓恩（April）自揭原來二人未分手，言語間更似想尋死，結果引出「小四」Moon留言指仲有小五、小六，令喜事變醜事，而早於2016年就與Steven分手嘅莊端兒，亦加入戰局指原來本身April都係小三，令人物關係亂上加亂！



藝人邵子風今日凌晨兩點在社交網開甫，轉發April以「被偷走的五年」暗示自己被Steven背叛的新聞，更柯男上身計數，指April的「五年」即自揭二人2014年已撻着，而當年Steven已公開與莊端兒拍拖，Steven與莊端兒至2016年因有偷食富貴台妹Doris而分手，即April當時有可能係以小三身份介入Steven與莊端兒的戀情，又或者……莊端兒先係小三…



之後，莊端兒亦現身，留言直指如果是事實的話，佢自己好難受，2016年對佢嚟講好似世界末日一樣，更坦言「被偷走的那五年我希望不是真的」，不過佢都有勸大家唔好自殺，要學懂放下，又叫大家愛自己多一點，似係勸疑似想輕生嘅April走出陰霾。



莊端兒留言原文：「如果是事實的話

老實答：我好難受！

那時候還有台妹！令我頗困擾

還記得2016年也是我的世界末日⋯⋯

愛情工作一下子都離我而去

也不敢打騷家人朋友

心如刀割連膽都割了......

那個時候我好想自己

不如死在手術床上

也曾經不孝到問媽媽

為何你滿身病痛折磨不選擇死

我那時候表示我好想死啊

媽媽淡淡的告訴我

好不容易能夠轉生為人

只要一息尚存都要活下去

自殺這行為實在太對不起

家人及愛你的朋友

經歷過後學懂放下

愛情放過他人等於放過自己

世界沒有過不去的事情

只有自己跟自己過不去

時間從沒有為任何人任何事

停留過一分一秒

請大家愛自己多一點

請不要為任何事情選擇輕生

🙏🏻❤️

#被偷走的那五年我希望不是真的」



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