衝入格林美　內地四大女唱將令耳朵懷孕

在全民都可做星的年代，大量新人湧現內地樂壇，憑超班歌唱天賦、獨特台型及能完勝壓場才可稱為「唱將」，在眾多女歌手中，令網民粉絲推崇備至，聲色俱全並憑天籟之音俘虜中外樂迷的，就是有「內地四大實力超班女唱將」之稱的張靚穎、譚維維、吉克雋逸及張碧晨！



第一位 海豚歌姬 張靚穎

現年34歲、入行十四年、推出單曲超過70首的張靚穎憑《超級女聲》一鳴驚人，入行翌年已推出首張專輯《The One》，即獲業界推崇的中國金唱片獎通俗類女演員獎。以海豚音稱霸的她，紅遍中外，不單曾在美國開個唱，更成為首位亮相格林美頒獎禮的華人歌手，並在香港金像獎獲最佳電影原創歌曲獎。其流利的英語更助她打開世界之門，2017年成為首位登上Victoria Secret時尚大秀的亞洲歌手。



第二位 百變搖滾天后 譚維維



跟張靚穎同樣生於四川的譚維維，於2003年已獲中國金唱片獎最佳新人獎，2006年參加《超級女聲》獲全國總決賽亞軍。音域廣兼帶搖滾嗓音的譚維維，其犀利的言辭及耿直作風更圈粉無數，如其名曲《譚某某》：「我站在冠軍左邊，陪她嬉皮笑臉，她樣樣都不如我」已盡顯其風格。在《我是歌手》以《燈塔》等曲奪冠並令事業再上巔峰的她，最經典是2016年春晚中以「華陰老腔」表演《給你一點顏色》，被力讚為「民謠與搖滾教科書級」的表演。



第三位 黑美人 吉克雋逸



來自四川彛族的少數民族歌手吉克雋逸聲音獨特多元，狂野與柔情集於一聲，2012年在《中國好聲音》出戰以《I Feel Good》出戰，成為全國總決賽季軍，2013年更獲第11屆華鼎獎音樂盛典最佳新人歌手獎。而其黝黑膚色及精緻的五官，有「黑美人」之稱的她，爆發力強勁，集民族風貌及國際風的她不單三次踏上春晚舞台，去年更獲得亞洲音樂盛典年度最佳女歌手獎。



第四位 OST女王 張碧晨



主唱楊冪主演的劇集《三生三世十里桃花》中《涼涼》一曲的張碧晨，唱遍大街小巷，單計Youtube官方頻道播放量已衝破7800萬，不少劇集都是她主唱，唱出經典，如《花千骨》的歌曲《年輪》等，故有「OST女王」美譽！曾以素人身份加入韓團Sunny Days並成為唯一中國成員，歷經不為人道的艱苦日子後解約回流，憑其韓式唱腔於2014年在第三季《中國好聲音》奪得年度總冠軍，之後更獲獎無數，包括以《一吻之間》獲得東方風雲榜年度十大金曲獎等。另一經典，是她翻唱陳奕迅的《紅玫瑰》令人聽出耳油，更被指是唯一敢翻唱陳奕迅歌曲的華語女歌手！





---------------

立即參加「賞您睇」： http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。

