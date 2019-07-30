與李佳芯爆姊弟戀　何廣沛同陳豪抝手瓜

無綫新劇《愛美麗狂想曲》於銅鑼灣拍攝外景，吸引大批上班族和遊客駐足觀看，OL見到陳豪都為之瘋狂。老婆仔女飛了加拿大放暑假，剩下他一支公開工，坦言掛心，不過，他會既定時間表與太太和兒女培養感情，身心得到平衡，難怪「暖男」成為不少女士的偶像。就連劇中演富二代的何廣沛面對他都要投降。



廣沛與李佳芯於劇中發展「姊弟戀」，可惜Timing唔啱，最後男的要含淚分手。廣沛說分手戲未拍，但拍時我擔心自己會爆喊：「其實呢場戲講我同佳芯已經貌合神離，而佳芯又剛與陳豪有啲Feel，要我同『暖男』抝手瓜，佢太勁啦，我知難而退。（分手爆喊？）導演想我含淚，要畫面好淒美，但到時我驚會爆喊！」



承認有氹朱晨麗



講到「姊弟戀」，關係跟現實中31歲的他與32歲的緋聞女友朱晨麗（朱朱）一樣，大家的相處卻未見問題，問是否現實中都好接受「姊弟戀」，廣沛帶笑扯開問題：「佳芯咁靚梗接受啦！（我話朱朱呀？）哈哈…其實年紀差得少冇嘢嘅，十幾年就唔得啫！」廣沛稱劇中演富二代用物質氹女友，問他現實有這樣氹朱朱嗎？他笑言：「現實就梗係冇咁嘅能力啦！（齋氹呢？）個個都有氹啦！」



至於佳芯在劇中與廣沛和陳豪都先後有感情線，她稱不止感情線豐富，因為劇種是超乎現實，有不少上天下海的瘋狂情節，稍欠體力都難以應付，佳芯說：「好多幻想嘢，我仲要打怪獸，又要上天、下海乜都有，好激！（體力能應付？）開劇冇得瞓，抵抗力會差啲，會注意吓飲食，養生好重要！」



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