拍過半年拖！黃榕爆同張致恒分手真相

藝人黃榕以性感Tube Top打扮出席電台活動，提到她曾與被封為「世紀賤男」的張致恒（Steven）拍拖，她坦言10多年前剛剛入行時，曾與對方拍拖半年，講到對方被爆一腳踏五船，又被指騙財騙色，問當時對方與她拍拖時可有偷食？她說：「都有懷疑，但冇真正捉到，係好多朋友同我講佢出面有女朋友，但分手係佢突然消失咗，好似人間蒸發，無疾而終。」問到對方可有問她借錢？她說：「冇，因為我都好窮。」她又坦言對對方爆出「一腳踏五船」的報道感到很驚訝：「可以同時間6個女仔。（擔心佢未婚妻？）都擔心佢同個BB，佢咁唔負責任，都奉勸佢要專一啲，修心養性。」她又坦承Steven口甜舌滑，很識氹女仔，會叫她做「老婆」，又會寫一些甜言蜜語給她。



她表示會教人減肥的新節目，會幫30、40、50歲的女性在3個月內減肥，令她大呼大挑戰，因為未試過幫40、50歲的女性減肥，但之前曾幫朋友在一個月內，由32吋腰減至24吋，所以自己都很大成功感。她又透露9月會第四度參加健美比賽，現時都努力健身。



邵音音表示會主持新節目，介紹幾部講鬼的電影。她又自爆從小到大都會「撞鬼」：「我農曆7月14日出世，由細到大都見到鬼，覺得鬼冇乜嘢，佢哋唔會傷害人，有時人心仲恐怖過鬼。」她又謂小時候李香琴曾帶她去問米：「話我畀蛇精睇中咗，唔畀我拍拖，如果佢跟咗我幾十年都算係個伴呀，哈哈。」談到工作，她剛從馬來西亞拍完賀歲片回來，又透露本來接了5部電影及3部微電影，但不知原因地全部叫停。



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