與歌迷分享人生喜悅　林奕匡捱通頂搵到快樂

歌手林奕匡（Phil）的新歌《買不到的快樂》是與溫翰文（Raymond）合作，他回想兩人認識經過時說：「去年為咗準備演唱會嘅結他演奏環節，我由監製Edward Chan認識咗Raymond，搵佢惡補結他技術。我哋年紀差唔多、好投契，所以造就咗今次嘅合作。」



當Phil收到林若寧的歌詞時，令他對生活與物質有深層次的領悟，他說：「每個人對快樂嘅定義唔同，有啲人可能係對事業上嘅拼搏，有啲人可能係經濟能力上嘅安全感，但對我嚟講，就係物質同心靈兩者之間搵一個平衡點。事業上可以畀我用心咁做到想做嘅嘢，又可挑戰自己，成功咗令我引以為傲，過程中即使捱過無數個通頂，但我都好快樂。工作以外，有朋友同家人分享喜悅，已經係好開心嘅事。呢首歌提醒我，凡事都要搵個平衡點，搵出自己存在價值。」Phil希望樂迷聽過這首歌後，在追求事業上的成功感以外，也能同時兼顧家庭與朋友之間的相處融洽，甚或進一步體驗生活，感受世界。



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