柳妍熙搞足球青訓計劃畢業禮　梁琤現身撐

藝人柳妍熙在石門舉行足球青訓計劃畢業禮，獲梁琤、霍啟山、鄭丹瑞等到場支持。身為發起人的柳妍熙表示小朋友培訓了3個月，活動源於有次在陸運會上：「有個10歲嘅小朋友同我講夢想係做足球運動員，但因為屋企冇錢去訓練，我聽完感受好深、好心痛，可能因為自己又係運動員，所以2017年開始籌辦活動。」



梁琤就大讚活動很有意義，見到小朋友很開心很投入，問她小時候可有踢波？她笑言：「唔夠時間，因為太多運動，我細個鍾意跳舞、跑步，我係田徑高手。」柳妍熙亦謂自己玩田徑，笑言有機會兩人可切磋，她又講到想舉辦其他活動：「我好想潛水，雖然我自己唔識游水，但想挑戰自己睇海底世界。」梁琤亦謂對潛水有興趣：「我之前同黃佩霞去澳洲潛水，見到有隻鯊魚喺面前好近咁經過，我當時未反應得切驚，佢經過咗之後先識驚，如果佢咬落嚟嘅話真係會冇命，不過其實我哋好安全，因為冇血腥味，但見到水面有人餵食，成班鯊魚衝埋去就有啲驚。」



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