憶《閃電傳真機》點滴！朱茵搞喊麥長青

性感女神朱茵近日獲邀擔任內地熱播綜藝《熟悉的味道》的嘉賓，她自爆與好友麥長青（麥包）的淵源，原來二人早在27年前結緣，自經典兒童節目《閃電傳真機》，她為了答謝對方的教導，特地炮製「驚喜三部曲」包括見面會、親自下廚和粉絲來信，非常用心。這次更是二人相隔27年後再度同台合作，回味昔日點滴時，麥包更被朱茵感動得流下男兒淚。



朱茵曾是《閃電傳真機》的節目主持，當時只有21歲的她得到不少前輩的指導，其中以麥包對她影響最深，她說：「當時大家都希望順利收工，但係麥包會話『唔得，咁樣唔順，我覺得咁樣先好玩』，佢會同導演組堅持。我好喜歡同佢合作，因為呢個兒童節目係我嘅第一份工作，機位嗰啲我唔係太識，有一次我印象好深刻，就係拍外景，我走出咗鏡頭外面，就畀導演鬧，當時我忍唔住喊，覺得好委屈，麥包喺我身邊安慰我，所以同他搭檔就冇壓力。」



二人時隔多年再度同台，想不到麥包的第一句說話，竟說朱茵還是一樣黑，令她哭笑不得。麥包又大爆朱茵在電影《逃學威龍》的經典場面，原來是一個美麗的意外：「佢出鏡嘅時用單手遮眼，因為當時佢嘅眼生咗粒暗瘡。」麥包突然爆料，原來他的經理人嘉嘉，正是當年與他們合作過的小演員，令朱茵直呼難以置信！



朱茵知道麥包的夢想是成為導演、培育新人，因此特地安排了見面會，讓他可以和年輕演員交流，分享演戲人生。之後，朱茵與主持人到街市買餸，親手炮製梅菜扣肉，原來這道菜是二人的共同回憶，她說：「當時幾乎每天都會同麥包食飯，佢每一餐都會點呢個菜。」當麥包看到梅菜扣肉時即感動謂：「你係第二個為我煮呢道菜嘅人，我嘅囡囡今年去澳洲讀大學，暑假返嚟嘅時候就煮咗呢道菜。」同時亦大讚朱茵手勢好，有大廚水準，令自言甚少下廚的朱茵笑開顏。最後二人讀着《閃電》粉絲的來信，麥包更被感動得哭了起來。



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