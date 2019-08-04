餅印囡囡係高妹！李亞男順祖藍意生夠6個？

藝人李亞男去年底榮升媽咪，為老公王祖藍誕下女兒王天韻（Gabrielle）。不過，這位新手媽咪絕非新手，因為亞男從少就負責照顧比自己年輕11歲的胞妹，可謂駕輕就熟，她更自認是輕鬆媽咪：「因為當年媽咪身體唔好，要我幫手湊妹妹，所以餵奶、換尿片同掃風對我嚟講唔係好新嘅嘢，我唔係緊張媽咪，生完BB個幾月就同老公去咗旅行慶祝結婚紀念，我係好可以離開小朋友，旅程中都掛住BB，但唔會每五分鐘去Check一次電話，我哋都好享受二人世界。無論有幾多個小朋友都要有二人世界，夫妻關係都好重要，唔可以生完仔女就忽略對方。」



湊女難拍劇



她指女兒性格偏文靜，樣子跟自己小時候完全一個餅印，老公鬆口氣，自己覺驚喜：「我佗嘅時間一直諗住係慳啲啦Baby個樣，當佢出世時係Surprise，而且佢好高，依家七個月係一歲高度。（將來畀佢選港姐或做模特兒﹖）佢乜都可以試，唔試唔知道己鍾意乜，但要努力讀書先。」不過，亞男揚言自己並非怪獸家長：「唔會逼佢喺學業上有一定成就，我畀佢讀國際學校，有番少少童年，覺得品格緊要過學歷，要識得去服侍人、愛人、珍惜同知足，希望囡囡有大智慧懂得選擇自己條路。（教囡囡嘅時候，同祖藍一個做好人一個做壞人﹖）我哋有討論過，我話我唔識鬧人，從來冇試過大聲去指摘一個人，我話不如你做衰人，你把聲大聲啲，但佢對住個女係冧晒，溶咗咁，暫時應該惡唔到。」她稱現時將女兒放首位，工作選擇方面，她會以照顧家庭為先：「一定唔會離開香港出埠好耐時間，唔好超過一星期。（拍唔到劇？）難啲，要等囡囡大啲，讀書或者可以照顧自己先。」



她坦言從沒想過自己會如此享受當母親，以前甚至想過不生小朋友：「以前太後生，會想有自己生活，想周圍飛去流浪，但依家定落嚟都好幸福，流浪可以等囡囡大個先。原來有個屬於自己嘅BB係咁開心同幸福，真係做咗媽咪先知。（再生？）因為我係開刀，唔可以咁密，要休息一年先，我想多啲時間集中喺個女身上。（想生幾多個？）老公話一係兩個、四個或六個，三個會被忽略，我打算兩個先。」



布滿針線睇實祖藍



亞男跟祖藍拍拖至今近14年，問到如何令感情保鮮？她表示05年開始時經過離離合合：「都經歷好多先可以一齊，唔容易，所以有咩事都會讓步，我呢行見過好多男仔都覺得佢係最好。我哋日日都會傾吓偈同互讚，我成日讚佢靚仔，身邊人好頂唔順，尤其奶奶。」至於會否擔心經常在內地工作的祖藍多誘惑？她說：「我身邊好多條針，佢啲助手、經理人，耐唔耐影張相畀我睇。佢都令我好放心，好少單獨約女性出街，如果佢要車女性回家，佢會一邊開車，一邊開Speaker同我傾電話，佢叫我唔好太信佢，對佢太放心，佢會鬆懈咗、冇預防心，會受到試探。（佢放唔放心你？）我都好宅女啫！佢成日都話我中咗愛神嘅箭，成日都話佢好靚仔，喺我心目中係冇一個人比佢更靚仔。」



髮型﹕Ted Yeung@ii Alchemy hair & nail

化妝﹕K.T.Tsui

場地﹕ClubONE水中天

服裝﹕Victoria Beckham from Joyce

鞋﹕RENE CAOVILLA

首飾﹕Links of London

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