X1出道騷明售票　警方調查《PDX101》造假案

韓國Mnet電視台的選秀節目《Produce X 101》（PDX101）上月19日播畢，通過事前進行的網上投票及直播時的手機短訊投票選出最後11名練習生，組成為期5年的限定男團，但同一票數差距出現5次，粉絲懷疑賽果造假，早前已組成「《PDX101》追查真相委員會」，聘請律師並向首爾中央地方檢察院控告節目製作詐騙及妨礙公務罪，而Mnet電視台亦已委託警方調查製作組涉嫌造假一事。



而首爾地方警察廳今日舉行記者簡談會，並指最近已對製作組的辦公室及資料庫進行扣押搜查，收集網上投票及短訊投票的數據，他們在分析有關數據之後，會公布是否有偽造賽果的情況，對於練習生的排名會否有變動，警方就指現階段還很難確認。而首爾中央地方檢察院亦已安排刑事5部負責案件，260名觀眾最近向檢方舉報，指CJ E&M旗下的製作組涉嫌與事務所人員勾結，檢方亦已全面展開調查。



至於X1所屬的Swing事務所早前已宣布組合將如期在8月27日出道，Swing今日宣布27日在首爾高尺巨蛋舉行的出道騷將於明晚開始進行官方會員售票，並於後日正式開賣，而X1已完成出道專輯《飛翔：QUANTUM LEAP》的封套及MV拍攝，成員亦正為首個團體綜藝節目做準備，節目將記錄X1準備出道的過程及成員出道前的心情。



而今日是成員曹承衍的23歲生日，官方Twitter今日公開他的童年照，並祝他生日快樂。