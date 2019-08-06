泰國遇大車禍撞歪鼻骨　馮寶寶看透生死

資深藝人馮寶寶早前現身馬來西亞為「第三屆馬來西亞金環獎」擔任嘉賓，頒發終身成就獎給好友洪金寶，見她當晚盛裝出席容光煥發，但原來她早在頒獎禮前一個月，於泰國曼谷發生交通意外，更撞歪鼻骨需入院接受矯正手術，不過生性樂觀的她，在信仰的鼓勵下積極面對病情，並在休養近一個月後完全康復。



住院五天



月前馮寶寶與大仔招啟宗到泰國曼谷旅行，豈料期間竟發生車禍，整輛汽車翻倒在快速公路上，馮寶寶更被撞到鼻骨變形，啟宗坐前排，只輕微擦傷皮膚。事後二人隨即被送往當地醫院進行全身檢查，大致健康無問題，只是鼻骨須要矯正回原位。而馮寶寶留院一天後申請出院，繼續其旅遊行程，等待四天後主診醫生批准可乘飛機，她便在兒子陪同下，轉飛到吉隆坡找專科矯形醫生並接受鼻骨矯形手術，其後住院五天，另留在吉隆坡休養三周後，才返回檳城家。



對生死有另一番體會



雖然經歷車禍，但馮寶寶未有自怨自艾，反而感激天父的愛，讓她平安度過意外之餘，康復進展亦非常良好，休養短短一個月便已痊愈，而且並沒有出現任何後遺症，令她十分感恩，她更多謝誼妹連日來的悉心照顧：「我同佢自七歲相識，佢當年係我小小粉絲，細我兩年。好多謝呢段期間佢嘅愛心關懷，出院後又招呼我母子倆住她家中休養，親切如家人般。」而向來充滿正能量的馮寶寶，在意外後對生死有了另一番體會，不但明白人生無常，更説目前天天比以前活得更快樂積極，又接受檳城機構「D'Home 精神健康協會」邀請以大使身份參與講座，分享人生走過抑鬱症的點滴。百無禁忌的她更提起，早前曾向到檳城探訪她的好友張之珏透露，如果他日身故回天家，已為自己構思了浪漫主義的墓園設計藍圖，可見她勇於面對生離死別之平常心。



稍後返港復工



她在日前亮相於檳城有關抑鬱症的座談會活動，分享自已遇上抑鬱症，如何走過的種種經歴，希望以過來人身份，與同道人分享如何克服負面情緒；怎樣走出逆境，藉此向病患者宣揚正面訊息。隨着她身體日漸康復，馮寶寶接下了早前藝人林家棟親自飛到馬來西亞誠邀她參演的新戲，故稍後將會返港開工。此外，她亦會考慮演出張之珏的舞台劇，而今次更是她於1983年與影帝梁家輝合演過的《鬼馬鴛鴦》重新打造版，相信定必再創新經典。



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