邀得學友做嘉賓　祖兒：入行最大份花紅

天后容祖兒的紅館騷《PRETTY CRAZY JOEY YUNG CONCERT TOUR》，迎來「歌神」嘉賓張學友，身穿黑色西裝套裝的學友於祖兒唱出《這麽近那麽遠》時現身，全場Fans為台上的「歌神」、「歌后」對唱起哄！



預告再為祖兒做嘉賓



唱完後，祖兒興奮不停反問自己是否發夢，學友笑說：「我要多謝祖兒就真，呢首歌係我寫，佢唱就幫我增加版稅，其實我哋差一輩。」祖兒接話：「邊度係？我讀中學就聽你嘅歌！你啲歌冇年齡界限。」搞到學友大笑話祖兒好畀面：「通常啲人都會話係小學聽我唱歌、或者父母聽我嘅歌大。咁你唱多啲我嘅歌，下次我再嚟做你演唱會嘉賓！」



歌神讚天后戰鬥力強



及後祖兒又自爆曾揸車撞花學友的座駕，相當大膽！學友笑笑口話記得這件事，並再講起英皇老闆楊受成於祖兒入行初期向他介紹，可惜一直都冇機會合作：「佢依家已經係人哋嘅偶像，你啲Fans真係識揀！我都係一個好挑剔嘅人，唔容易讚人，但我覺得祖兒係現今樂壇具備晒所有條件嘅歌手，佢對唱歌好有熱誠、謙虛、努力，佢會挑剔自己，又敢於挑戰。睇佢以前嘅訪問，佢自認跳舞硬手硬腳，好似講緊我咁，我跳舞都似一舊木，依家佢跳舞，大家對眼係離唔開佢，佢係我嘅後輩，佢好值得佢嘅後輩向佢學習。」全場Fans聽到拍爛手掌！



學友問楊受成攞花紅



祖兒打趣比喻20周年演唱會能「出動」學友做嘉賓，等於收到入行20年來最大份花紅，學友聞言即向坐在觀眾席的楊受成「追數」，講笑話：「咁你要出花紅畀我喇！」再講到祖兒在甚麼時候下邀請學友做嘉賓，學友說是在健身室：「佢走埋嚟問『我可唔可以⋯？』，我就一口應承話『得啦！』，祝你演唱會成功！」接下來二人再合唱多一首學友的金曲《真情流露》，祖兒賣口乖話：「企學友哥哥隔籬好安心，似食咗靜心。」笑翻全場！



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