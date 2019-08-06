天后大贈送！祖兒：8月12號請大家再嚟紅館

《PRETTY CRAZY JOEY YUNG CONCERT TOUR》去到尾聲，換上一身鮮紅色晚裝裙的容祖兒，再上台獻唱《最後的茱麗葉》，因演唱會遲開騷，祖兒惟有忍痛Cut歌，不過她特別點唱《華麗邂逅》，以悼念已故好友盧凱彤：「呢首歌想送畀遠方嘅朋友，上年嘅今日佢離開咗我哋，希望大家鍾意我揀嘅呢首歌。」



天后唔放假請大家睇多場



唱完之後，她坦言本身想落台換衫，有一番說話擔人再上台先講會有Fans要趕車離場，所以就說：「今晚真係好抱歉！之前因為打風，加上個台嘅複雜程度，遠超之前嘅演唱會，第一晚就出現咗啲唔想見到啲事，好多謝大家陪我做Full Dress Rehearsal，我好感激、珍惜，大家咁有義氣，我啱啱喺台下決定下星期一，8月12號我本來係放假，今晚在場嘅朋友，我想邀請大家再嚟紅館，睇一個我為你哋精心準備嘅Pretty Crazy演唱會好唔好呀？」全場尖叫聲、掌聲四周，聲音震懾整個紅館，極為震撼！祖兒接話：「大家記住唔好掉咗張飛，否則入唔到場，睇過覺得夠，就畀飛姨媽睇，咁大家喺呢度，不見不散！」講完就唱全晚最後一首歌《心淡》，為首場演唱會作結，凌晨12時05分正式完騷。



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