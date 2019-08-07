繼續有工開！張致恒下月結婚唔擺酒

藝人張致恒（Steven）日前突然宣布與粉絲雯雯結婚兼已做爸爸後，即爆出「一腳踏五船」，被封為新一代世紀賤男，他與關智斌的演唱會被喝停，變由關智斌（Kenny）與英皇群星演出。潛水多日的Steven今日蒲頭，首度親身開腔回應再致歉。



騷照開放下心頭大石



連日來不少傳媒於Steven位於旺角的住所樓下等候，Steven今日約12時許手抱愛犬與雯雯齊齊離開住所，見到記者他表現友善，將愛犬交給雯雯，接受傳媒訪問。他透露狗狗因與家中另一愛犬打交受傷，現帶牠睇醫生，續表示要回應的已在網上回應了。被問到心情時，他説：「依家都需要沉澱吓，希望未來做的更好。（BOYZ演唱會變咗得番Kenny？）我有睇到，咁都好，我可以放下心頭大石。」



避談財務狀況將離港拍戲



提到是否沒有想到公布結婚後，引起如此多事端？Steven說：「結婚係人都會，我都係盡自己嘅責任，以前貪玩，依家有咗BB，要醒要向前看，係時候為咗家庭要努力。」問到依家經濟有冇問題？他即無奈苦笑：「唔講咁多啦！」又指同公司一直有聯絡，嚟緊會離開香港拍戲，而事件對工作亦有一定的影響。



「唔好意思搞到大家」



問到婚禮是否會低調進行以及幾時舉行？Steven說：「應該下個月，但暫時唔會擺酒。」之後Steven又再次致歉：「唔好意思，依家香港咁亂，我自己又搞到大家咁亂，其實我唔應該再講咁多嘢，真係唔好意思搞到大家。」之後上車會合雯雯，齊到太子的一間獸醫診所，到達後雯雯留到車中，Steven獨自帶愛犬睇醫生。約1時許，Steven離開診所並透露狗狗耳仔發炎，買了兩袋狗糧後便回家。



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