一哥一姐搶灘　張智霖拖欣宜回歸星娛樂？

男神張智霖（Chilam）跟鄭欣宜曾同屬星娛樂的歌手，之後離巢，不過事隔兩年多，二人決定齊齊重投舊唱片公司「懷抱」，參與以7位投資製作的唱片「娛樂經典60年」，和其他8位歌手包括吳業坤、石詠莉（Sukie）、黎瑞恩、孫耀威、JW、阮兆祥、王馨平及江紀殷合作，各自翻唱70年代的經典電視劇歌曲，令「停業」14年、滿瀉集體回憶的《強人》、《狂潮》、《家變》、《小李飛刀》、《輪流轉》及《從不放棄》等劇集歌破天荒「重生」！其中《天地男兒》劇集主題曲《從不放棄》當年由欣宜父親、鄭少秋主唱，原本由欣宜翻唱作品本是噱頭十足，可是有傳她為避嫌、不欲叨父親光環，另選已故Uncle羅文的作品《強人》，而《從》則由Chilam重唱。



有傳公司欲捧石詠莉做「HiFi天后」



兩人傳再投星娛樂旗下係有迹可追尋，有意重踏歌壇的Chilam，明年舉行紅館個唱及世界巡唱，實需要唱片公司助力；而欣宜當年深受公司力捧，憑《女神》一曲橫掃頒獎禮多年獎項外，更集氣成功首奪「我最喜愛的女歌手」，雖然近年欣宜推出的作品回響未如《女神》，若重回星娛樂或可助她事業再創高峰。可是有傳唱片公司將重點放在Sukie身上，加碼七位數為她另推出多一張經典電視劇主題曲發燒碟，務求將她捧為「HiFi天后」，Sukie無疑係欣宜在公司的競爭對手。



將有神秘巨星加盟



Sukie被問到可覺得在唱片公司特別得寵？她說：「因為我唱片、經理人合約都係星娛樂嘛，公司咁支持我，好開心亦好大壓力，所以我張HiFi碟特別花咗好多時間，同埋我會用自己嘅角度去演繹啲歌。」至於星娛樂執行董事Tommy問是否傾Chilam、欣宜回歸？他說：「有好嘅歌手，當然想合作啦，不過公司真係有巨星加盟嘅。」





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