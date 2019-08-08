港姐泳裝：波霸現身！姚羽嘉vs廖倬竩

「2019香港小姐競選」15位佳麗首次穿上三點式泳衣在澳門見傳媒，身材無所遁形，實行見真章，當中「波霸組」有擁35D的姚羽嘉以及34C的廖倬竩（Ivy），均是有料之人，其他佳麗誰與爭「峰」。不過她們都有些缺點，姚羽嘉腰肢多肉，廖倬竩則Patpat鬆弛。



兩人一齊接受訪問，異口同聲表示未試過穿三點式，所以心情十分緊張，性格比較騰雞的廖倬竩被問到會否驚到喊？她直言：「有呀，真係驚到喊。」由於她身形比較肥胖，所以被起花名「肥妹」，問她可會介意？她謂：「咁都好，大家會記得我！（身形無問題，但好似個頭比較大？）吓？咁點算呀？」



姚羽嘉與廖倬竩身材出眾，問兩人有無想過參選當晚靠泳裝搶分？廖倬竩表示：「冇諗呢啲，大家都好好，到時睇評判點去睇，三圍唔係最重要，仲要睇其他嘢。」



姚羽嘉亦表示沒想到搶分問題，只會努力做到最好，問到會否努力修一修腰部線條？她謂：「可能我腳長，望落條腰會短，都會好好減肥，依家都努力做緊運動。（上圍勁會唔會影響跳舞？）唔會。」



廖倬竩三圍34、25、351/2

姚羽嘉三圍35、24 1/2、35



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