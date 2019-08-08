港姐泳裝：消失的紋身！蔡嘉欣晒白淨美腿

15位香港小姐候選佳麗首度泳裝上陣見傳媒，當中大熱門蔡嘉欣及黃嘉雯（Carmaney）狀態最佳，無論身形、高度最勻稱，三圍32、23、34的Carmaney有少許胸型，視覺上有睇頭，而擁有32.5、23、33.5的嘉欣亦甚有台型，兩女拍住上，暫時完勝其餘戰友。



嘉欣之前一直被指有紋身，她穿着泳裝時遮掩工夫做得相當好，簡直看不到有紋身存在，事後再追問她紋身一事，她才謂：「我係有個細細的紋身，着泳褲都遮住咗部分，遮唔到嘅地方就用化妝品遮咗。」



Carmaney透露為準備泳裝示人，早上也僅吃了一隻烚蛋，她說：「唔敢食太多，驚有胃腩（身形好弗！）平時放假我都成日去做Gym。（你狀態大勇喎！）心態要保持平常心，最重要放輕鬆。（你有選美經驗係咪自信大啲？）係有少少經驗，不過今次形式唔同，我未試過着泳裝畀人咁近影相。」嘉欣則表示整個星期都沒有吃飯，只吃麵及麵包，更說：「我都有臨急抱佛腳做腹肌運動，但好似冇咩成效，我都冇咩刻意準備泳裝嘅嘢，覺得最緊要係穩定，保持平靜心情，要放鬆先可以發揮最好。」嘉欣還自嘲與同是25歲的Carmaney是高齡港姐，若今年不參加便沒有機會，問到可有信心拎獎？她說：「對自己冇信心，唔敢諗太多，盡量做最好。」Carmaney則望打入三甲。



對於眾佳麗泳裝造型，二人同聲大讚黃詠柔最省鏡，Carmaney說：「佢有六舊腹肌好犀利。」嘉欣就表示：「佢係運動員身形，摸落去腹肌好結實。」



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