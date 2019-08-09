唱住歌跑步！余香凝成功跌磅

藝人余香凝出席運動品牌活動，講到她之前話要減肥，她笑言：「大家覺得我有冇成效？我啱啱去完希臘返嚟131磅，依家如果朝頭早去晒廁所、冇食嘢就係有122、123磅，其實都瘦咗幾多，之前去華盛頓影展都唔敢食嘢，上年去紐約就會狂食漢堡包同Pizza，但今次淨係食沙律同埋飲齋啡，佢哋帶我哋去扒房，我都淨係食咗一小舊。」



她又謂現時多做運動：「夜晚會去跑步，我鍾意趁運動場就嚟閂嗰陣嘅時候先去跑，一路跑一路唱自己啲歌，時間好快過，本身跑3K，依家就1K、1K加上去，希望可以跑到10K，但一路跑一路唱歌真係好難，所以容祖兒真係好勁，一路唱一路跳，經過嘅人應該會嚇親，點解有個女仔冇啦啦唱歌。」



她又透露希望減到119磅 ，但大呻瘦了一些不應該瘦的地方，問到可是上圍縮水？她表示：「係囉，但想瘦嘅面、大髀又未見效。（有冇問吓專家意見可能減錯方法？）我有問啲朋友意見，之前森美話要八個鐘內食嘢，其他時間就唔食，不過想試吓自己嗰個食少啲嘢同埋多做運動嘅方法先。」問到上圍有冇縮水一個cup？她笑言：「咁又冇咁誇張，係鬆咗少少。（你寧願瘦定有身材？）如果瘦同有身材，我寧願冇身材，我寧願瘦到A4紙咁都好過肥但有身材。」



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