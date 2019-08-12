「新疆四美」熱依札挺34D變色彈出

近年內地外族美女相繼崛起，跟迪麗熱巴、古力娜扎及佟麗婭同被譽為「新疆四美」的熱依扎（扎扎），憑早前播出的內地劇《長安十二時辰》受到熱捧，來自哈薩克族的她被讚男裝帥、女裝艷，有網民留言激讚：「靚到傾國傾城！」其實扎扎比迪麗熱巴、古力娜扎更早出道，顏值絕不遜於兩位當紅後輩，標致容貌堪稱史上「最索變色龍」！



床上寫真照流出



15歲的扎扎已當雜誌模特兒，被指酷似日本模特兒橋本麗香及女星張栢芝，之後又被指跟識於微時的內地女星楊冪撞面，早前她為劇集剪去長髮，短髮Look和藝人劉心悠如「失散姊妹」。擁有34D堅挺上圍的她，時刻給粉絲驚喜，屬「有料唔怕晒」的騷貨。早年挾內地劇《甄嬛傳》「寧貴人」的人氣到台灣出席品牌活動時，更疑「真空」上陣晒「波邊」，極為吸睛。近日網上流出其性感寫真床照，身穿低胸小背心的她臥於床上，時而烏身咬花，或微張紅唇意態撩人。



女神封盤有男友



日前扎扎被拍得素顏現身機場，穿上黃色小背心，領口低無可低，步行時十分跌蕩，隨時有走光的可能，她卻視作等閒，還大方與男粉絲近距離合照。身為宅男界筍盤的她，早前網上宣布「封盤」，公開與內地模特兒周游的戀情及二人胸貼胸同着一件衫的親密照，無懼傷盡天下男兒心。

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