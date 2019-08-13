泰「閃」　周董賀昆凌26歲生辰被嘲俗氣

8月12日是台灣天王嫂昆凌26歲生日，寵妻狂魔周杰倫（周董）陪老婆到泰國慶生。這次，罕見沒有晒一對寶貝，想必是要過二人世界。當晚，周杰倫率先Po一張熱吻照，配文超級肉麻文字：「Happy birthday to my sweetie，Happy wife happy life（生日快樂我的小甜心，幸福的妻子，幸福的生活）」。



相片中見周董與昆凌甜蜜熱吻，昆凌身穿藍黑撞色短裙，雖然已經生了一對子女，但身材依舊很少女。只是，因為太瘦的原因，上圍美中不足，和以往她騷出來的豐滿美照有點失色。



網民眼角膜被閃傷



狂撒狗糧令歌迷羨慕不已，由於二人「太閃」，被嘲好多粉絲的眼睛被他們的強光所傷，醫院的眼角膜已經供不應求了。亦有網民揶揄周董太俗氣，連生日蛋糕都要搞個名牌手袋上去！



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