【娛場】劉思希學霸背後愧對家人

提到「圈中學霸」，你第一時間會想起誰？相信無綫藝人劉思希（Lisa）會在此列出現。



Lisa於2011年參選港姐入行，入行初期，Lisa主要向主持之路發展，更擔任過不同綜藝節目主持。有一年，Lisa主持一個端午節節目時，獲無綫監製王心慰發掘，邀請她參演《巨輪》，從而開始演戲生涯。



雖然Lisa的演出作品未算太多，但她感激監製給予機會發揮，而且更能跟不少前輩合作。Lisa直言從視后田蕊妮身上學到了不少，而為人爽直的田蕊妮更曾和她交流演戲心得。由於Lisa從未上過藝員訓練班，她的演技都是從實戰中獲得。短短幾年間，Lisa從不少前輩吸收知識，終憑2017年的《迷》「肖小紅」一角彈起。雖然「肖小紅」是個醜女角色，有別於Lisa以往的戲路，但Lisa說飾演此角非常好玩：「基本上同金剛拍戲，各方面嘅嘢都好放得開㗎啦。」



2017年，是Lisa轉變最大的一年。除了接演《愛．回家之開心速遞》的「楊洋」一角之外，Lisa更於同年修讀香港科技大學和美國西北大學凱洛格商學院合辧的行政人員工商管理碩士（EMBA）課程，這個課程更獲譽為全球排名第一的EMBA課程。拍劇讀書雙線發展，Lisa指自己每天睡不夠五小時；而Lisa更讀書讀到有頸椎炎，箇中的辛酸只有自己才知道。今年Lisa終以8A成績畢業，畢業當日更獲《愛．回家》一班演員到場祝賀。



入行8年，Lisa由主持去到演員，再選擇一邊讀書一邊拍劇。分身走著兩條截然不同的路，卻令Lisa忽略了家人、朋友，而家中更發生了一些事情，令Lisa至今提起仍淚凝於睫。想知Lisa當中的深情剖白，立即收看《娛場》吧！





場地：SHÈ - Gaia Group

劉思希化妝：Lauren Lee

劉思希髮型：Eric Tai