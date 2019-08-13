「上等人」梁舜燕病逝，享年90歲。TVB代其孫兒公布消息，梁舜燕於8月13日下午於醫院在親屬陪同下安詳離世，喪禮儀式安排後再作交代。



第一代新聞之花



梁舜燕原名梁淑貞，是香港電視史上第一位女演員，入行前任職百貨公司香水部售貨員，1957年在丈夫鼓勵下參加映聲藝員招考，但到場時名額已滿，監製安排嘗試配音，其後順利考入麗的電視台（亞視前身），成為香港最早參與電視演出的華籍女演員之一，及第一個簽約電視台的藝員，又是香港第一代新聞之花，一星期主持三晚新聞，五個電視節目，觀眾讚賞梁舜燕氣質古典舉止優雅，成為當年最受歡迎的女主播。



梁舜燕更拍攝香港歷史上第一部電視劇《幸福的家庭》，被麗的電視英國總公司的刊物以「香港第一電視女士」來稱呼，當時劇集是直播模式，難度甚高！到1963年，麗的電視分開了中、英文台，梁舜燕於中文台工作，並當上藝員訓練班導師，汪明荃當年正是其學生之一。



《真情》「上等人」最入屋



梁舜燕多年來參演過多套電視劇，當中以1995年處境劇《真情》的「上等人」梁尚燕一角最為人熟悉，當年街頭巷尾都以「上等人」稱呼她，相當入屋！2017年在《溏心風暴3》中繼續飾演甚有「上等人」風範的「許老太」。



梁舜燕舉止優雅雍容，儀態萬千，2018年慶祝演藝工作六十年暨86歲壽宴上，梁舜燕席上簡單幾句教孫仔何謂「儀態」，她說：「『儀態』並不是影相時擺幾個靚甫士，『儀』代表儀容，一個人最重要係儀容整齊，『態』係待人處事態度，一定要誠懇親切，做到這兩樣就係有『儀態』。」



2004年獲頒「萬千光輝演藝大獎」



梁舜燕於2004年無綫萬千星輝賀台慶中獲頒「萬千光輝演藝大獎」，之後仍不言休繼續拍劇，產量未有因年齡而減少，近年就有參與劇集《兄弟》、《好日子》及《包青天再起風雲》，以及未播出的《多功能老婆》、《唐人街》等。

