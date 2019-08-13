忙拍戲兼綵排紅館騷　關智斌身體不適送院

藝人關智斌（Kenny）、顏卓靈與白只等，於荔枝角出席新片《任性的你》開鏡，Kenny近日忙於拍戲及演唱會綵排，可謂分身不暇。受訪時他更自爆日前身體不適往醫院求診：「原來我身體嘅承受力冇想像中咁高，嗰日喺屋企暈暈哋又胃痛，食咗粒藥以為冇事，點知瞓醒企唔穩，同事送我去醫院，證實我血糖同血壓過低，好彩打咗支針就冇事可以離開。」



他直言因為收身關係，所以戒掉糖分：「容祖兒都傳咗短訊畀我，話佢第一次開演唱會都試過咁，提醒我要健健康康、開心咁踏上舞台，離開醫院嗰陣我即刻去飲咗杯熱朱古力。」談到演唱會今日開始售票不久，即告缺票，Kenny開心謂：「我大概都估到，因為今次冇內部認購，所以我都有同同事一齊㩒飛，可惜全公司只係撳得十幾張，而我屋企人加朋友要成300張飛，我惟有去叫公司同事幫我搞掂。」



少同張致恒聯絡



至於舊拍檔張致恒近況，Kenny說：「呢排忙啲少咗聯絡。（到時叫佢嚟睇騷？）要睇吓佢心情。（佢話就嚟低調結婚。）佢有同我講，不過留番佢宣布啦，做兄弟嘅盡量配合。（送乜禮物？）未諗。」他坦言近兩個月發生了人生兩件大事，包括開演唱會及拍電影當男一，自己會好好努力，亦感激電影公司作出演唱會綵排的相關配合。



戲中Kenny扮演一名Band友，獲顏卓靈飾演的歌迷所傾慕，不過女方只能用手語談情。據悉，二人將有親熱鏡頭，顔卓靈搞笑指大家會「房戲」。

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