【未走出張致恒陰影】April首蒲頭報平安

藝人張致恒(Steven)早前嘅桃色風波暫時告一段落,雖然曾爆出「一腳踏五船」與數名女子有感情轇轕,其中就有公開戀情嘅模特兒梁皓恩(April),佢更喺社交網留言暗示想尋死,情況令人擔憂。消失23日,April終於蒲頭,佢喺社交網報平安:「Something to Share衷心謝謝每個朋友的關心和愛,陪伴我過渡過段時間。以後的路還很長,願大家繼續陪我一起成長和學習。Where there is pain there is love.」



否認做小三



今日April終於蒲頭首度發聲,拍片向大家答謝及報平安,指自己現時Ok,不過就直認冇事係無可能,之後佢又解釋「#被偷走的那五年」並非指兩人拍拖有五年時間:「我需要回應同澄清嘅係其中有個Post嘅Hashtag就係『#被偷走的那五年』,其實係因為我睇到張生個Post之前一晚,睇咗一套電影叫《被偷走的那五年》,睇完之後就Send Whatsapp畀佢,冇諗過得到咁多回響。」



April:一直都係同佢同居



April坦言其實戀情開始時自己已服用抗抑鬱症藥,更時常出入醫院,但感謝身邊有Steven嘅支持,直至第二年Steven聲稱工作忙為理由而漸漸少見面,但佢亦冇懷疑:「直到第二年佢話返大陸拍戲、拍TVB嘅節目好唔得閒,我都冇懷疑,冇check佢電話。佢演唱會我都有睇,有入後台搵佢,今年一月都有去橫店搵佢,原來咁難接受呢啲全部都係唔係我所想像嘅情況,我知道呢個消息,即係張生結婚同有小朋友嘅消息,同大家嘅時間係一樣,都係出Post後先知,我都搵佢唔到,我係極大打擊。我一直都係同佢同居,冇諗過咁嚴重,報道畀我知道嘅真相更加多,唔敢去再睇。我希望畀關心我嘅人知道我發生咩事,咁喺知道咗呢十幾日,一直搵方法去治療自己,幫助我嘅係身邊嘅朋友,真係24小時陪住我,因為我真係好弱。」最後佢對鏡頭合十,表示多謝朋友對自己一直嘅支持。







防止自殺求助熱線:

香港撒瑪利亞防止自殺會: 2389 2222

生命熱線: 2382 0000

明愛向晴軒: 18288

社會福利署: 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言): 2896 0000

東華三院芷若園: 18281

醫管局精神健康專線: 2466 7350

利民會: 3512 2626

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open噏」: http://www.openup.hk







---------------

立即參加「賞您睇」: https://tinyurl.com/y2e6pmwk

Click下面粒掣,儲on.cc coins!機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。