【未走出張致恒陰影】April首蒲頭報平安

藝人張致恒（Steven）早前嘅桃色風波暫時告一段落，雖然曾爆出「一腳踏五船」與數名女子有感情轇轕，其中就有公開戀情嘅模特兒梁皓恩（April），佢更喺社交網留言暗示想尋死，情況令人擔憂。消失23日，April終於蒲頭，佢喺社交網報平安：「Something to Share衷心謝謝每個朋友的關心和愛，陪伴我過渡過段時間。以後的路還很長，願大家繼續陪我一起成長和學習。Where there is pain there is love.」



否認做小三



今日April終於蒲頭首度發聲，拍片向大家答謝及報平安，指自己現時Ok，不過就直認冇事係無可能，之後佢又解釋「#被偷走的那五年」並非指兩人拍拖有五年時間：「我需要回應同澄清嘅係其中有個Post嘅Hashtag就係『#被偷走的那五年』，其實係因為我睇到張生個Post之前一晚，睇咗一套電影叫《被偷走的那五年》，睇完之後就Send Whatsapp畀佢，冇諗過得到咁多回響。」



April：一直都係同佢同居



April坦言其實戀情開始時自己已服用抗抑鬱症藥，更時常出入醫院，但感謝身邊有Steven嘅支持，直至第二年Steven聲稱工作忙為理由而漸漸少見面，但佢亦冇懷疑：「直到第二年佢話返大陸拍戲、拍TVB嘅節目好唔得閒，我都冇懷疑，冇check佢電話。佢演唱會我都有睇，有入後台搵佢，今年一月都有去橫店搵佢，原來咁難接受呢啲全部都係唔係我所想像嘅情況，我知道呢個消息，即係張生結婚同有小朋友嘅消息，同大家嘅時間係一樣，都係出Post後先知，我都搵佢唔到，我係極大打擊。我一直都係同佢同居，冇諗過咁嚴重，報道畀我知道嘅真相更加多，唔敢去再睇。我希望畀關心我嘅人知道我發生咩事，咁喺知道咗呢十幾日，一直搵方法去治療自己，幫助我嘅係身邊嘅朋友，真係24小時陪住我，因為我真係好弱。」最後佢對鏡頭合十，表示多謝朋友對自己一直嘅支持。







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