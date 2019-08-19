唔似湯洛雯落閘！劉佩玥不避嫌讚周志文好仔

藝人劉佩玥（Moon）晚上到將軍澳電視城錄影節目《娛樂大家》，她與緋聞男友周志文關係一直撲朔迷離，日前Moon不避嫌上載與周志文一齊合唱動畫主題曲《A Whole New World》，兩人片中不時深情對望，甜蜜到爆，被指為公布戀情鋪路。



劉佩玥受訪表示：「我冇公開咩戀情，只係公開咗段片，條片係好耐之前拍嘅，因為最近開始放啲片上網，網民話想聽我唱歌，就揀咗呢條片。」講到兩人對唱時冧到爆，是否打算認愛？她笑說：「之前我同張彥博唱都話我心心眼啦，最緊要係唱到個感情。如果係認嘅話，都唔需要鋪路，就咁講就得。見到留言話我哋好襯，唱到嗰個感覺，我都好開心。」



問到兩人發展的機會？Moon說：「我又唔會話冇機會，佢係一個好好嘅男仔，同佢傳咗咁耐都好開心，因為唔使輪流轉咁同唔同嘅人傳，之後再算，依家專心工作。」



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