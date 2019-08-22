【唔想食齋食死】馬浚偉入行26年首開騷

藝人馬浚偉入行26年，毋忘歌手出身，不過從未在港開演唱會。他決定10月至11月在演藝學院舉行7場處男騷，每場600人，其中10月26日是他正日生日！當日，周慧敏會擔任嘉賓，一班好友如陳志雲、泳兒、JW、釗峰、余香凝和樂隊spACE亦已答應做嘉賓。



今日馬浚偉舉行記招，多位朋友到場支持，包括傷健人仕，其中抗癌勇士歌手李明蔚亦上台為他打氣，並以動作表示會在演唱會上為馬浚偉伴舞。說話困難的李明蔚，仍好努力說話，馬浚偉幫她傳譯，她說：「我好堅強，唔好放棄，會愈來愈好。」馬浚偉稱場館外會設有專賣李明蔚的CD、手作乾花的攤位，款項作為幫補她醫治費用。



馬浚偉稱原本有人建議他在較大的場館開騷，但他拒絕：「我睇到陳潔靈喺呢度開過，好好，音響又靚，寧願少啲人開多幾場，堅持喺呢度開，依家人同人好疏離，好想同人近啲。」他透露明日便開始跑步練體能，笑言演唱會不會騷肌，因只瘦到得棚骨，他說之前用錯方法食齋，致營養不良：「之前血壓低心跳慢，因為我唔食得花生同堅果，食得唔平均，淨係食菜、麵包同蛋，但又keep住體能，搞到頭暈同貧血，中西醫要我食番肉，唔想食齋食死，但每個星期會食番兩日齋。係自己太高估自己，食齋時仲繼續跑步打羽毛球同踩單車。」他自認生活太有規律，「唔煙唔酒唔蒲」，笑言太檢點。



馬浚偉又透露明年想到澳門讀中醫，希望讀兼讀制課程，望五至六年完成，笑言屆時自己給自己針灸，執藥煲藥醫自己。



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