有癖好！陸詩韻好鍾意睇女仔着泳衣

藝人陸詩韻（Sharon）悉心打扮為「2019亞洲太平洋國際小姐香港區決賽」擔任評判，她表示已經第二年參與，審美標準都是從一而終：「純品、自然為準。（自然係指冇整容？）依家啲醫學昌明，可以令皮膚靚啲，我又冇乜所謂，仲有談吐，轉數要快，上到台都係得7成。（拎自己做標準？）當年我都唔係咁流暢，得6成。」又大讚今年佳麗質素不俗，教育水平高，當中有碩士生，而各位佳麗身形都好標準，她謂最期待泳衣環節：「自己好鍾意睇女仔着泳衣，好睇過男仔。」



講到其他工作安排，她坦言最近娛樂事業都比較靜，但自家盤生意卻意外有升幅：「有好多商戶都Cut活動，呢個我都明白，不過自己啲生意比上年同期好咗，因為有搵啲網紅幫手宣傳，呢個係新策略，唔好故步自封，佢哋啲Fans好犀利，好肯使錢。（想做網紅？）都想，但原來大家範疇唔同，我開Live都係同Fans交流多。」



提到「港姐之母」Rosa因癌症離世，Sharon表示都是當日才得悉噩耗：「當年佢都有湊過我，好提點我哋，記得選完係第二年先接戲，因為拍戲會有接吻場口，佢會幫我哋處理。」再憶述於2013年的低潮期得到Rosa幫助：「即使我離開TVB都會好上心幫我，同我分析。（幾耐冇見？）都有成3年，但中間都有聯絡，不過唔知佢病。」

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