仔仔考獲11科A*　森美曾懷疑唔係親生

藝人森美、小儀今晚出席活動，帶上「霸王」冷帽造型受訪，森美表示跟小儀合作超過20年，小儀大笑話10年前已經覺睇厭對方，森美即投訴：「佢勾佬，勾金剛！好彩金剛走得快！」小儀還擊：「你同陳敏之，我都冇出聲！」森美抵死笑話：「陳敏之好弱啫，中間有好多唔同拍檔，最後都係淨番我哋兩個。多謝電台畀咗個拍檔、家庭我，太太都係當年考DJ識，之後生咗對仔女。」



仔仔考獲11科A星



其後森美高興宣布好消息，指在遠在英國留學的仔仔考獲11科A*成績：「佢喺香港會考成績麻麻哋，但喺英國有好好成績，做老竇好開心！但佢聽日就返去英國，趁佢喺香港都同佢周圍去。（想仔仔讀完書留當地發展？）前途交畀佢自己諗，但作為父母都想佢返香港見多啲，就算香港幾難捱都好，一家人喺埋一齊就最緊要。」想仔仔識個「洋妞」？森美笑爆話：「我都有叫佢，但佢話外國人麻麻哋，供書教學呢樣唔抵！」小儀插嘴話：「因為Auntie我同佢灌輸香港女仔好！」森美神回：「咁叫佢跟你返清遠搵女朋友啦！」大放笑彈！



「以前驚個仔唔係自己」



問到森美如何獎勵仔仔考獲佳績？他即場用英文驕傲示範：「當時我讚佢『I am 拋鑊 you』（I am proud of you，我以你為榮），我好少講呢句！覺得佢好努力，冇白費心機，供書教學值得，太太都有專登過去陪佢讀書。（仔仔聽到你咁講有咩反應？）好開心，佢自己都估唔到成績咁好。」小儀再發攻笑指：「佢講『老豆，大鑊You！』」續謂身為對方的同事都絕少聽到他主動提及家庭、仔女：「當日佢一返工第一時間同我哋講，佢真係好開心！」森美再講：「以前都驚個仔唔係自己，依家佢咁叻就知係自己！」笑翻全場！



至於講到小儀的好友金剛，近日突然傳跟女友分手，她聞言驚訝說：「4日前仲見佢哋都Post好Sweet嘅相，同雙方媽咪去旅行，唔好嚇我呀！諗住佢呢鋪打唔甩，佢哋好襯、好夾，真係唔知有咁嘅事，要打畀佢問吓。」



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