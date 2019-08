仔仔考獲11科A*　森美曾懷疑唔係親生

藝人森美、小儀今晚出席活動,帶上「霸王」冷帽造型受訪,森美表示跟小儀合作超過20年,小儀大笑話10年前已經覺睇厭對方,森美即投訴:「佢勾佬,勾金剛!好彩金剛走得快!」小儀還擊:「你同陳敏之,我都冇出聲!」森美抵死笑話:「陳敏之好弱啫,中間有好多唔同拍檔,最後都係淨番我哋兩個。多謝電台畀咗個拍檔、家庭我,太太都係當年考DJ識,之後生咗對仔女。」



仔仔考獲11科A星



其後森美高興宣布好消息,指在遠在英國留學的仔仔考獲11科A*成績:「佢喺香港會考成績麻麻哋,但喺英國有好好成績,做老竇好開心!但佢聽日就返去英國,趁佢喺香港都同佢周圍去。(想仔仔讀完書留當地發展?)前途交畀佢自己諗,但作為父母都想佢返香港見多啲,就算香港幾難捱都好,一家人喺埋一齊就最緊要。」想仔仔識個「洋妞」?森美笑爆話:「我都有叫佢,但佢話外國人麻麻哋,供書教學呢樣唔抵!」小儀插嘴話:「因為Auntie我同佢灌輸香港女仔好!」森美神回:「咁叫佢跟你返清遠搵女朋友啦!」大放笑彈!



「以前驚個仔唔係自己」



問到森美如何獎勵仔仔考獲佳績?他即場用英文驕傲示範:「當時我讚佢『I am 拋鑊 you』(I am proud of you,我以你為榮),我好少講呢句!覺得佢好努力,冇白費心機,供書教學值得,太太都有專登過去陪佢讀書。(仔仔聽到你咁講有咩反應?)好開心,佢自己都估唔到成績咁好。」小儀再發攻笑指:「佢講『老豆,大鑊You!』」續謂身為對方的同事都絕少聽到他主動提及家庭、仔女:「當日佢一返工第一時間同我哋講,佢真係好開心!」森美再講:「以前都驚個仔唔係自己,依家佢咁叻就知係自己!」笑翻全場!



至於講到小儀的好友金剛,近日突然傳跟女友分手,她聞言驚訝說:「4日前仲見佢哋都Post好Sweet嘅相,同雙方媽咪去旅行,唔好嚇我呀!諗住佢呢鋪打唔甩,佢哋好襯、好夾,真係唔知有咁嘅事,要打畀佢問吓。」



---------------

立即參加「賞您睇」: https://tinyurl.com/y2e6pmwk

Click下面粒掣,儲on.cc coins!機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。