賈名媛封盤！邱芷微孖男友睇舖啜啜啜

藝人邱芷微於無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》飾演「賈名媛」，劇中她的「搶仔」手段令人印象深刻，除了與「熊若水」呂慧儀爭「龔燁」張景淳歡心，又喜歡炫耀有很多男朋友，惟現實中她用情專一。據知，她與武打演員陳志忠（Wilson）拍拖5年，男方曾參演多套無綫劇集，包括《包青天再起風雲》、《果欄中的江湖大嫂》和《荷里活有個大老千》等，與女友一樣熱愛演戲。



互餵燒賣



雖然二人愛得低調，不過近日戀情終於曝光。日前下午1時許，二人現身西環一間店舖，與裝修公司職員一起商量裝修。見Wilson與職員研究，Chelffy則在旁拍下舖內環境作參考。之後二人到附近的傢俬店，專心睇不同的細櫃，相信是為新店張羅用品。



睇完傢俬，Wilson放下戒心，主動拖Chelffy逛街，他們細聲講大聲笑，到附近小食店買魚蛋、燒賣和雞蛋仔醫肚，見二人互餵對方兼抹嘴，情到濃時更肉緊咀嘴，認真甜蜜。期間落樓梯，Wilson搭實女友膊頭，Chelffy即送「肉嘴」獎勵，男方即將女友一擁入懷，愛得難捨難離。



視男友為結婚對象



Chelffy受訪時直認與男友拍拖5年，視他為結婚對象，並一起投資開兒童演藝教育中心：「我哋感情好穩定，視對方為結婚對象，希望大家慢慢行到呢步。開呢間舖係Wilson一直嘅夢想，除咗有得學唱歌跳舞外，亦會特別注重學功夫，希望傳承功夫文化，所以一齊夾份投資咗近7位數。雖然依家市道麻麻，但有信心可以做好，同埋我哋有投資健康食品嘅生意，再開學校希望可以增加收入。」



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