東方日報C1：邱芷微暗交打仔巡舖攬啜

於無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》介入「龔水戀」的「賈名媛」邱芷微（Chelffy），雖然在劇中男伴車輪轉，不過現實中她早已「封盤」，與武打演員陳志忠拍拖多年。日前二人到西環，為投資近7位數的教育中心睇裝修，實行愛情與麵包兼得。期間他們情不禁在街上拖手兼連環攬錫，愛得旁若無人！



「賈名媛」邱芷微於《愛》劇的「搶仔」手段令人印象深刻，除了與「熊若水」呂慧儀爭「龔燁」張景淳，又喜歡炫耀有很多男朋友，惟現實中她用情專一。據知，她與武打演員陳志忠 （Wilson）拍拖5年，男方曾參演多套無綫劇，包括《包青天再起風雲》、《果欄中的江湖大嫂》和《荷里活有個大老千》等，與女友一樣熱愛演戲。



互餵燒賣



雖然二人愛得低調，不過近日戀情終於曝光。日前下午1時許，二人現身西環一間店舖，與裝修公司職員一起商量裝修。見Wilson與職員研究，Chelffy則在旁拍下舖內環境作參考。之後二人到附近的傢俬店，專心睇不同的細櫃，相信是為 新店張羅用品。睇完傢俬，Wilson放下戒心，主動拖Chelffy逛街，他們細聲講大聲笑，到附近小食店買魚蛋、燒賣和雞蛋仔醫肚，見二人互餵對方兼抹嘴，情到濃時更肉緊咀嘴，認真甜蜜。期間落樓梯，Wilson搭實女友膊頭，Chelffy即送「肉嘴」獎勵，男方即將女友 一擁入懷，愛得難捨難離。



非君不嫁



Chelffy受訪時直認與男友拍拖5年，視他為結婚對象，並一起投資開兒童演藝教育中心：「我哋 感情好穩定，視對方為結婚對象，希望大家慢慢行到呢步。開呢間舖係Wilson一直嘅夢想，除咗有 得學唱歌跳舞外，亦會特別注重學功夫，希望傳 承功夫文化，所以一齊夾份投資咗近7位數。雖然 依家市道麻麻，但有信心可以做好，同埋我哋有投資健康食品嘅生意，再開學校希望增加收入。」



滕麗名：叫佢男友一齊拍劇



藝人滕麗名與許家傑是《愛．回家之開心速遞》的核心人物，二人曾與「賈名媛」邱芷微合作。阿滕讚邱芷微性格開朗，雖然不認識陳志忠，但對二人蜜運感開心：「仲要係結婚對象喎！咁好嘅事當然戥佢哋開心，監製應該叫埋佢男朋友嚟一齊拍啦。」



而「送水輝」許家傑坦言認識邱芷微男友：「以前佢喺藝員部做時見過，之後佢參加《功夫新星》。我唔知佢哋拍拖，既然係咁，叫埋佢入劇啦！一個叫『賈名媛』，一個叫『真公子』，咁就可以現實開心，喺劇裏面又開心。」



《愛．回家》臥虎藏



處境劇《愛．回家之開心速遞》深受觀眾歡迎，劇中角色「貼地」迅速入屋。現實中，該劇「臥虎藏龍」，除了邱芷微開教育中心，還有齊老闆、學霸及豪門少奶奶，認真厲害！



於「初戀Cafe」飾演侍應生 「豪仔」的李泳豪，現實中是老闆。原本已開日式燒肉店的他，今年與哥哥李泳漢分別投資6位數於旺角開拉麵店，並計劃數年內開四至五間分店， 於飲食界大展拳腳。



飾演「龔燁」張景淳秘書的「楊洋」劉思希，畢業於美國林肯大學行政管理碩士課程，近年修讀香港科技大學和美國西北大學凱洛格商學院合辧的行政人員工商管理碩士（EMBA）課程，以8A優良成績畢業。



藝人何艷娟飾演富家千金「龍作蜜」，現實中她亦躋身名流。去年7月爆出爺孫戀，與年長40歲、擁30億身家的澳博營運總裁吳志誠結婚，惟結婚8個月便離婚收場。



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