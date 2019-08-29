【海量索圖】迪麗熱巴表妹選校花現真身

被喻為「零死角美女」、內地女星迪麗熱巴顏值極高，一出道就已經係國民級女神，本身係新疆美女嘅佢，原來仲偷偷收埋咗個顏值Level一樣高嘅表妹蘇比，睇佢放社交網嘅自拍張張都鬼火咁靚，五官深邃又身材窈窕，望落Perfect到成隻公仔咁款，佢仲要同表姐一樣鬼鬼哋，有指佢目前做緊練習生，最近佢參加埋國民校花比賽，靚樣正式曝光！



蘇比參加嘅校花大賽會選出10位少女爭奪國民校花冠軍，勝出者將有機會簽約入娛樂圈拍戲，「迪麗熱巴表妹」呢個頭銜就已經為佢帶嚟好高關注度，不過喺官方發布嘅參選照片中，運動Look示人嘅佢同自拍明顯有分別，而到咗校花活動見埋真人，白色恤衫學生Look上陣嘅蘇比竟然走晒樣，個樣同熱巴愈睇愈唔似，顏值亦同佢放嘅自拍差天共地，同一套衫官方相同自拍好似兩個人咁，即使佢依然少女味濃，可惜反差太大，唔少網民直言佢啲自拍係照騙，唔太睇好佢贏比賽，民望直插谷底，唔知佢最後仲有冇得翻身呢？





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