嫌同黃智雯咀戲少！黎諾懿自爆開工撩女傾偈

無綫劇集《街坊財爺》演員黎諾懿、黃智雯、苑瓊丹、吳業坤等到沙田宣傳新劇。黎諾懿與黃智雯劇中飾演一對，原來黎諾懿太太李潔瑩與黃智雯是同屆港姐兼是同房佳麗，十分熟稔，黎諾懿笑說：「依家同我合作嘅好似全部都係我老婆啲朋友，我好似全天候被監視咁，今次都有撩吓姜麗文傾偈，不過，智雯都冇爆畀我老婆知。」

老婆係頭號粉絲

黎諾懿與黃智雯被問到拍咀戲時可尷尬？黃智雯笑說：「又唔係好多咀戲，戲裏面想營造韓劇浪漫氣氛，經常出水車拍落雨戲，差在未有雪。」黎諾懿笑說：「就係唔多，所以有遺憾。」他又笑謂每套劇就算是咀戲也會逼老婆睇，又笑言老婆是其頭號粉絲。黃智雯又爆料指黎諾懿為令劇集有火花，戲外也待她如女友般呵護。黎諾懿則說：「智雯戲裏戲外都咁抵錫，邊個娶到佢就有福！」

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