東方日報C1：吳亦凡暗交《延禧》宮女返竇短敍

現年28歲的前韓國男團EXO中國成員吳亦凡，早前自爆有結婚念頭，原來已有對象！他昨日被拍得與曾於宮廷劇《延禧攻略》參演小宮女的內地網紅「回眸妹妹」秦牛正威，十指緊扣返男方寓所「點燈」短敍，疑似戀情曝光。

近年甚少緋聞的內地藝人吳亦凡，今年亮相內地真人騷《嚮往的生活》時曾坦言有意於35歲前結婚，又發表徵婚宣言：「我是你的大碗，你是我的寬麵嗎？」直到昨日「寬麵」真身終於曝光，竟然是年僅21歲的長髮女學生秦牛正威！

吳亦凡近日被拍得在內地開車與女子返家，當時由其助理先行接該女子上車，隨後他戴着漁夫帽及口罩現身，與女子坐在車廂後座。一行人回到男方住所，吳亦凡落車後放下戒心，主動拖女大展冧功，對方亦非常受落流露甜笑，兩人一路十指緊扣上樓。短敍一段時間後，他匆匆離開繼續工作行程。

疑似對話曝光 默認戀情

緋聞爆出後，該女子火速被起底，原來是一名叫秦牛正威的北京電影學院大一學生，與內地藝人吳磊及宋祖兒同期，高中時曾被封為校花。其實她同樣是娛樂圈中人，去年因拍攝一段回眸甜笑短片而一夜成名，獲封「回眸妹妹」成為網紅，坐擁百萬粉絲。她繼而轉向幕前發展，以藝名「鹿依」並開設「鹿依Luna」社交網帳號正式出道，開設個人工作室及粉絲後援會，不但曾參加「你的寶貝」女團，還拍過宮廷劇《延禧攻略》內的植入手機廣告，以宮女扮相示人，並與該劇男主角聶遠演對手戲。她又曾於節目上與內地女星關曉彤同框，並在社交網平台上與女星楊超越及陳意涵等互相關注，絕對是明日之星。

對於戀情曝光，女方的工作人員只表示「私事不回應」，但網上流出一輯疑似是秦牛正威與網友的對話截圖，當網友送上祝福：「希望你們幸福，希望你能好好照顧哥哥，把我們粉絲不能做的替我們做了。」她回應：「是的喲！」疑似默認戀情。

送公仔做定情信物

網友亦從女方的社交網翻查出各種蛛絲馬迹，秦牛正威日前曾晒出全身照及一張比卡超公仔照，打扮與被拍當日如出一轍，腰間亦掛着該公仔，但「洩蜜」後立即刪走有關照片。同時，吳亦凡早前亮相節目《中國新說唱》時曾帶着比卡超公仔並笑說：「我有一個伴，我終於不孤單！」女方亦曾透露參加了其粉絲見面會，並送上同款公仔，猜測是兩人的定情信物。

另外，秦牛正威曾於6月上載自拍短片，影片中的男聲亦被指與吳亦凡甚為相似；吳亦凡於本月9日因颱風被困上海，卻堅持開車回北京，恰巧女方於本月10日生日，估計他為女友慶生而趕返北京。

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