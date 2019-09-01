東方日報C1：林志玲AKIRA夫妻檔觸礁「被消失」

台灣第一名模林志玲與日本天團EXILE成員老公AKIRA，原本出現在早前央視公布中秋晚會嘉賓名單之中，志玲滿心歡喜，期望憑自己在內地的知名度帶挈老公開拓內地市場，但消息傳開不久，卻爆出有網民對AKIRA的日本籍身份強烈不滿，發起抵制！在最新的節目名單中，志玲夫婦的名字離奇消失，令志玲推「夫」助瀾的如意算盤打不響！

現年44歲的林志玲今年6月閃嫁年輕7歲的AKIRA，新婚至今快三個月，兩人從未公開合體露面。早前央視於官方微博公布中秋晚會名單，志玲夫婦榜上有名，兩人將首次「夫妻檔」亮相她多次合作的央視，名單特別標明「林志玲&黑澤良平夫婦」，是志玲婚後首度攜夫公開露面，故格外矚目，志玲的粉絲無不滿心期待。志玲所屬工作室當時未有透露更多細節，只回覆：「以節目官方統一宣布的為主」，間接承認獲邀。

恨助夫開拓內地市場

林志玲在內地知名度甚高，將首個「夫妻檔」獻給央視，確實有相當的號召力，由她親自將老公介紹給內地粉絲認識，對AKIRA發展中國市場有莫大幫助，而AKIRA本身亦具備一定條件，早前慶祝38歲生日時就在網上大晒流利普通話，語言上沒有障礙，固然有利他在內地發展！

不過，志玲夫妻合體美夢或成空，突然爆出AKIRA的日本籍身份遭受網民抵制！其實志玲當初宣布閃嫁AKIRA時已不獲看好，有內地網民對她下嫁日籍丈夫有非議，今次孖老公亮相內地重頭節目，就更為反感。據知有網民強烈反對他們出席，更留言抵制：「銘記歷史，不忘國恥，拒絕日本人參加中秋晚會」、「抵制日本人上中秋晚會」，疑令有關方面有所顧忌，以致央視發布的最新名單中，志玲夫婦的名字已失去影蹤。

預告「有大事」轉移視線

夫妻合體觸礁，AKIRA隨後卻在社交網發文：「9月初將有一個重大發表……敬請期待！」令人聯想到一直恨生B的林志玲造人成功！網民指兩人新婚近三個月，按時間推測，相信極有可能在本月宣布有喜，網民紛紛留言預祝女神榮升媽咪，但亦有眼利網民指AKIRA的留言標籤了服裝品牌，相信公布的消息或與代言服裝有關。雖然「重大發表」仍未公布，但此舉已成功轉移視線，合體觸礁一事未有再發酵，都可算是成功拆招。

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